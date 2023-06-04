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Хаві: Пріоритет Барселони - повернути Мессі

Тренер Барселони визначився із трансферними цілями на літо
Сьогодні 10:45 212 0
Хаві: Пріоритет Барселони - повернути Мессі
#Барселона, #Ліонель Мессі, #Хаві Ернандес

Джерело - Relevo.

Головний тренер Барселони Хаві хоче повернути Ліонеля Мессі в каталонський клуб.

Про це він розповів порталу Relevo.

"Пріоритети дуже чіткі. Я б дуже хотів, щоб Мессі повернувся. Він це знає, я з ним говорив. Це залежить від нього. Крім Мессі, інший пріоритет - опорник. Це був би ідеальний сценарій, це покращило б команду. Інших пріоритетів немає", - сказав Хаві.

Нагадаємо, ПСЖ оголосив про відхід Мессі. Повідомлялося, що Барселона може взяти аргентинця в оренду.

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