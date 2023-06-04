Хаві: Пріоритет Барселони - повернути Мессі

Джерело - Relevo.
Головний тренер Барселони Хаві хоче повернути Ліонеля Мессі в каталонський клуб.
Про це він розповів порталу Relevo.
"Пріоритети дуже чіткі. Я б дуже хотів, щоб Мессі повернувся. Він це знає, я з ним говорив. Це залежить від нього. Крім Мессі, інший пріоритет - опорник. Це був би ідеальний сценарій, це покращило б команду. Інших пріоритетів немає", - сказав Хаві.
Нагадаємо, ПСЖ оголосив про відхід Мессі. Повідомлялося, що Барселона може взяти аргентинця в оренду.
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