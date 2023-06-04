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Зоря отримала значну премію за перемогу над Динамо

Премія надійшла від президента луганського клубу Євгена Геллера
Сьогодні 15:23 265 0
Зоря отримала значну премію за перемогу над Динамо
#Динамо Київ, #Зоря, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

2 червня футболісти, тренерський штаб та персонал Зорі отримали премію за перемогу над Динамо у матчі 18-го туру УПЛ (1:0), який відбувся ще 18 березня.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Премія надійшла від президента луганського клубу Євгена Геллера.

  Минай - Зоря: де дивитися матч УПЛ

Її розмір - 1 мільйон гривень, який розділять на команду.

Відзначається, що у сезоні 2022/23 Зорю преміювали виключно за перемоги над Динамо.

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