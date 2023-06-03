Мессі підтвердив відхід з ПСЖ

Аргентинський нападник Ліонель Мессі влітку покине ПСЖ.

Про це розповів сам футболіст.

"Дуже радий, що мав змогу представляти ПСЖ. Мені дуже сподобалося грати в цій команді з такими хорошими гравцями. Хотів би подякувати клубу за цей чудовий досвід у Парижі", - сказав Мессі.

Аргентинець виступав за ПСЖ з літа 2021 року. Всього у складі парижан забив 32 голи та зробив 35 асистів у 74 матчах.

Нагадаємо, Інтер Маямі Бекхема зробив пропозицію Мессі.

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