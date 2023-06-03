Головне
Костюк вийшла в 1/8 фіналу парного Ролан Гаррос
Сьогодні 15:25 325
Ребров підтвердив роботу у збірній України
Сьогодні 17:52 118
Як за мною полювало ФБР: історія легендарного українського велогонщика
Сьогодні 14:43 12765
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України
Сьогодні 14:26 32255
"Я хотів би дожити до ста років": правила життя Мухаммеда Алі
Сьогодні 11:35 2296
3 червня на Ролан Гаррос Цуренко зіграє проти Андреєску
Сьогодні 11:20 1710 4
Еліна Світоліна пояснила, чому не тисне руки росіянкам та білорускам
Сьогодні 10:27 1687
Бех-Романчук здобула бронзу на етапі Діамантової ліги в Італії
Вчора 23:39 1026
Збірна України виборола дві золоті медалі на турнірі у Киргизстані
Вчора 22:39 1069
Відео дня: Світоліна феноменальним розіграшем завершила матч проти росіянки Блінкової
Вчора 21:51 1932
Прямі трансляції

Мессі підтвердив відхід з ПСЖ

Мессі підтвердив відхід з ПСЖ
Сьогодні 17:37 199 0
Мессі підтвердив відхід з ПСЖ
Фото - gettyimages
#Ліонель Мессі, #ПСЖ

Джерело - tribuna.com.

Аргентинський нападник Ліонель Мессі влітку покине ПСЖ.

Про це розповів сам футболіст.

"Дуже радий, що мав змогу представляти ПСЖ. Мені дуже сподобалося грати в цій команді з такими хорошими гравцями. Хотів би подякувати клубу за цей чудовий досвід у Парижі", - сказав Мессі.

Аргентинець виступав за ПСЖ з літа 2021 року. Всього у складі парижан забив 32 голи та зробив 35 асистів у 74 матчах. 

Нагадаємо, Інтер Маямі Бекхема зробив пропозицію Мессі.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
"Як писав, так і писатиму": Мілевський грубо відповів фанату на заклик перейти на українську мову "Як писав, так і писатиму": Мілевський грубо відповів фанату на заклик перейти на українську мову 10503
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 32255
Загинув український футболіст, який призупинив кар'єру у Польщі задля служби в ЗСУ Загинув український футболіст, який призупинив кар'єру у Польщі задля служби в ЗСУ 7029 3
26 років тому Роберто Карлос забив найвідоміший гол у своїй кар'єрі 26 років тому Роберто Карлос забив найвідоміший гол у своїй кар'єрі 8537
Наш герой - Сергій Ребров. День народження святкує легендарний форвард Динамо Наш герой - Сергій Ребров. День народження святкує легендарний форвард Динамо 8217 1
Як за мною полювало ФБР: історія легендарного українського велогонщика Як за мною полювало ФБР: історія легендарного українського велогонщика 12765
Рекомендуємо
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 36036
Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу 5089
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 33318 4
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 71431 1
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 36609 1
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 71179