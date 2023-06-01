Захисник Манчестер Сіті Канселу не хоче грати в Англії

Джерело - Чемпіон.
Захисник Манчестер Сіті Жоау Канселу більше не хоче грати в Англії.
Про це повідомляє журналіст Максіміліан Кох.
Це стосується і варіанту з поверненням до "містян", і варіанту з трансфером у Арсенал.
Повернення у Баварію теж вкрай малоймовірне, португалець не бачить свого майбутнього у мюнхенському клубі.
❌Update #Cancelo: Der Portugiese sieht seine Zukunft nicht beim @FCBayern, eine Rückkehr nach München ist äußerst unwahrscheinlich. Und: Er will auch nicht mehr in England spielen - weder bei @ManCity noch bei @Arsenal. #FCBayern @Abendzeitung #Arsenal #afc #ManCity— Maximilian Koch (@_kochmaximilian) June 1, 2023
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