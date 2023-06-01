Захисник Манчестер Сіті Канселу не хоче грати в Англії

Португалець хоче змінити клуб влітку

Джерело - Чемпіон.

Захисник Манчестер Сіті Жоау Канселу більше не хоче грати в Англії.

Про це повідомляє журналіст Максіміліан Кох.

Це стосується і варіанту з поверненням до "містян", і варіанту з трансфером у Арсенал.

Повернення у Баварію теж вкрай малоймовірне, португалець не бачить свого майбутнього у мюнхенському клубі.

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