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Баварія не викупить Канселу після закінчення сезону

Сьогодні 19:25 226 0
Баварія не викупить Канселу після закінчення сезону
Фото Getty Images
#Баварія, #Барселона, #Манчестер Сіті

Джерело - Чемпіон.

Португалець Жоау Канселу повернеться до Манчестер Сіті після закінчення оренди, оскільки Баварія не збирається викуповувати футболіста.

Про це повідомляє Фабриціо Романо.

Опцію викупу прописано у контракті, але мюнхенці сконцентровані на інших трансферах.

Барселона хотіла підписати захисника ще у січні, але Баварія випередила клуб. Підсумкове рішення синьо-гранатових ухвалить виходячи з фінансового стану в клубі. Також Канселу зацікавив Реал.

Жоау Канселу провів цього сезону 47 матчів за Баварію та Сіті, забив 2 голи і віддав 12 результативних передач. Портал Traansfermarkt оцінює 29-річного португальця у 60 мільйонів євро.

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