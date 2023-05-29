Баварія не викупить Канселу після закінчення сезону

Джерело - Чемпіон.

Португалець Жоау Канселу повернеться до Манчестер Сіті після закінчення оренди, оскільки Баварія не збирається викуповувати футболіста.

Про це повідомляє Фабриціо Романо.

Опцію викупу прописано у контракті, але мюнхенці сконцентровані на інших трансферах.

Барселона хотіла підписати захисника ще у січні, але Баварія випередила клуб. Підсумкове рішення синьо-гранатових ухвалить виходячи з фінансового стану в клубі. Також Канселу зацікавив Реал.

Жоау Канселу провів цього сезону 47 матчів за Баварію та Сіті, забив 2 голи і віддав 12 результативних передач. Портал Traansfermarkt оцінює 29-річного португальця у 60 мільйонів євро.