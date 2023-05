Баварія не викупить Канселу після закінчення сезону

Португалець Жоау Канселу повернеться до Манчестер Сіті після закінчення оренди, оскільки Баварія не збирається викуповувати футболіста.

Про це повідомляє Фабриціо Романо.

Опцію викупу прописано у контракті, але мюнхенці сконцентровані на інших трансферах.

Барселона хотіла підписати захисника ще у січні, але Баварія випередила клуб. Підсумкове рішення синьо-гранатових ухвалить виходячи з фінансового стану в клубі. Також Канселу зацікавив Реал.

Жоау Канселу провів цього сезону 47 матчів за Баварію та Сіті, забив 2 голи і віддав 12 результативних передач. Портал Traansfermarkt оцінює 29-річного португальця у 60 мільйонів євро.

Understand Manchester City are ready to sell João Cancelo this summer. He will return from Bayern, €70m buy option won’t be triggered. 🚨🔵 #MCFC



Arsenal appreciate Cancelo, he’s one of the names in the list #AFC



Barça have genuine interest since January but… depends on FFP. pic.twitter.com/xzeHi171Ds