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Кварцяний: Може, Мудрик через рік буде в десятці найкращих гравців світу

Екстренер Волині поділився думками про Михайла Мудрика
Сьогодні 20:56 250 0
Кварцяний: Може, Мудрик через рік буде в десятці найкращих гравців світу
#Віталій Кварцяний, #Челсі, #Михайло Мудрик

Джерело - Чемпіон.

Вінгер Челсі Михайло Мудрик входить до списку найкращих гравців збірної України.

Про це заявив колишній тренер Волині Віталій Кварцяний.

"Мудрик входить в цю групу. Він мало грає. Може, він через рік буде в десятці найкращих гравців Європи чи світу. У нього для цього є потенціал. Але поки він мало грає, тому говоримо про тих футболістів, які мають велику кількість матчів за свій клуб", - сказав Кварцяний.

Напередодні Мудрик увійшов до десятки найгірших трансферів сезону в світі.

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