Кварцяний: Може, Мудрик через рік буде в десятці найкращих гравців світу

Вінгер Челсі Михайло Мудрик входить до списку найкращих гравців збірної України.

Про це заявив колишній тренер Волині Віталій Кварцяний.

"Мудрик входить в цю групу. Він мало грає. Може, він через рік буде в десятці найкращих гравців Європи чи світу. У нього для цього є потенціал. Але поки він мало грає, тому говоримо про тих футболістів, які мають велику кількість матчів за свій клуб", - сказав Кварцяний.