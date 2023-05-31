Мудрик увійшов до десятки найгірших трансферів сезону в світі

Очолив список хавбек Ювентуса Поль Погба

Вінгер Челсі Михайло Мудрик став сьомим у рейтингу найбільш невдалих трансферів сезону в світі.

Про це повідомляє портал Goal.com.

Очолив список хавбек Ювентуса Поль Погба, другим став вінгер Тоттенгема Рішарлісон, трійку замкнув захисник Марк Кукурелья з Челсі.

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Топ-10 найгірших трансферів сезону:

1. Поль Погба (Ювентус);

2. Рішарлісон (Тоттенгем);

3. Марк Кукурелья (Челсі);

4. Сержиньйо Дест (Мілан);

5. Келвін Філліпс (Манчестер Сіті);

6. Джессі Лінгард (Ноттінгем Форест);

7. Михайло Мудрик (Челсі);

8. Садіо Мане (Баварія);

9. Антоні (Манчестер Юнайтед);

10. Каллум Гадсон-Одої (Баєр).

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