Мудрик увійшов до десятки найгірших трансферів сезону в світі

Джерело - Goal.com.
Вінгер Челсі Михайло Мудрик став сьомим у рейтингу найбільш невдалих трансферів сезону в світі.
Про це повідомляє портал Goal.com.
Очолив список хавбек Ювентуса Поль Погба, другим став вінгер Тоттенгема Рішарлісон, трійку замкнув захисник Марк Кукурелья з Челсі.
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Топ-10 найгірших трансферів сезону:
1. Поль Погба (Ювентус);
2. Рішарлісон (Тоттенгем);
3. Марк Кукурелья (Челсі);
4. Сержиньйо Дест (Мілан);
5. Келвін Філліпс (Манчестер Сіті);
6. Джессі Лінгард (Ноттінгем Форест);
7. Михайло Мудрик (Челсі);
8. Садіо Мане (Баварія);
9. Антоні (Манчестер Юнайтед);
10. Каллум Гадсон-Одої (Баєр).
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