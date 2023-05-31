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Севілья - Рома: де дивитися фінал Ліги Європи

Матч відбудеться у середу, 31 травня
Сьогодні 12:37 1261 0
Севілья - Рома: де дивитися фінал Ліги Європи
#Рома, #Севілья

Джерело - Чемпіон.

У фінальному матчі Ліги Європи-2022/23 іспанська Севілья зіграє з італійською Ромою.

Матч відбудеться у середу, 31 травня, на стадіоні Пушкаш Арена у Будапешті. Початок матчу о 22:00 за київським часом.

Підключитися до Мегого

Фінал Ліги Європи розсудить англійська бригада арбітрів на чолі з Ентоні Тейлором.

Дивіться пряму трансляцію матчу Севілья - Рома на Volia TV та в медіасервісі Megogo.

  • Севілья - шестиразовий володар трофея: 2 - Кубок УЄФА (2006, 2007), 4 - Ліга Європи (2014, 2015, 2016, 2020);
  • Рома - чинний переможець Ліги конференцій;
  • Для головного тренера Роми Жозе Моурінью це буде 6-й єврокубковий фінал - 5 попередніх португалець виграв;
  • Рома грала у фіналі Кубка УЄФА-1990/91, де програла Інтеру.
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