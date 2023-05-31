Матч відбудеться у середу, 31 травня

Джерело - Чемпіон.

У фінальному матчі Ліги Європи-2022/23 іспанська Севілья зіграє з італійською Ромою.

Матч відбудеться у середу, 31 травня, на стадіоні Пушкаш Арена у Будапешті. Початок матчу о 22:00 за київським часом.

Фінал Ліги Європи розсудить англійська бригада арбітрів на чолі з Ентоні Тейлором.

Дивіться пряму трансляцію матчу Севілья - Рома на Volia TV та в медіасервісі Megogo.