Зінченко: Гордий долучитися до команди амбасадорів UNITED24

Гравець Арсенала та збірної України Олександр Зінченко зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським та став амбасадором UNITED24.

Про це він повідомив у своїх соцмережах.

Meet Oleksandr Zinchenko, our new ambassador!



The player of the Ukrainian national football team and @Arsenal's star left-back joins #UNITED24. As usual, the ambassador was announced after a meeting with @ZelenskyyUa.



Oleksandr, welcome to the team! pic.twitter.com/MpSFo5eKKN