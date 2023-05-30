Зеленський: Шевченко та Зінченко ініціюють благодійний матч на підтримку України

Президент України анонсував благодійний матч у Лондоні

Джерело - Чемпіон.

Екстренер збірної України Андрій Шевченко та захисник Арсенала Олександр Зінченко ініціюють проведення благодійного матчу на підтримку Україні в Лондоні.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Амбасадори фандрейзингової платформи UNITED24 зірки футболу Андрій Шевченко та Олександр Зінченко ініціюють благодійний матч на підтримку України Game4Ukraine, що відбудеться 5 серпня в Лондоні. Його мета - зібрати кошти для відбудови Михайло-Коцюбинського ліцею на Чернігівщині, зруйнованого окупантами в березні 2022 року.

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Вітаю Олександра Зінченка в команді амбасадорів UNITED24 й підтримую ініціативу Game4Ukraine на стадіоні Стемфорд Брідж. Це можливість для світової футбольної спільноти об’єднатися, продемонструвати свою солідарність і допомогти Україні, допомогти нашим дітям повернутися за шкільні парти, а також знову привернути увагу всієї світової спільноти до війни", - йдеться у повідомлені.

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