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Зеленський, Шевченко та Зінченко могли "засвітити" нову форму збірної України - ФОТО

Крім того, був анонсований важливий захід
Вчора 22:10 Андрій Дунець 354 0
Зеленський, Шевченко та Зінченко могли "засвітити" нову форму збірної України - ФОТО
#Олександр Зінченко, #Андрій Шевченко, #Володимир Зеленський

Джерело - Інстаграм Володимира Зеленського.

Президент України Володимир Зеленський, гравець національної збірної Олександр Зінченко та легенда світового футболу Андрій Шевченко ініціюють благодійний матч на підтримку України.

Захід відбудеться в межах платформи UNITED24. На світлині, опублікованій в інстаграмі гаранта, видно футболки збірної України з новим шрифтом та горизонтальними смугами, яких на поточній формі нема. Можливо, такими будуть нові комплекти амуніції головної команди.

"Амбасадори фандрейзингової платформи UNITED24, зірки футболу Андрій Шевченко та Олександр Зінченко ініціюють благодійний матч на підтримку України Game4Ukraine, що відбудеться 5 серпня в Лондоні. Його мета – зібрати кошти для відбудови Михайло-Коцюбинського ліцею на Чернігівщині, зруйнованого окупантами в березні 2022 року. 

Вітаю Олександра Зінченка в команді амбасадорів UNITED24 й підтримую ініціативу Game4Ukraine на стадіоні Стемфорд Бридж. Це можливість для світової футбольної спільноти об’єднатися, продемонструвати свою солідарність і допомогти Україні, допомогти нашим дітям повернутися за шкільні парти, а також знову привернути увагу всієї світової спільноти до війни", - йдеться в дописі.

Нагадаємо, Шевченко та Зінченко синхронно 30 травня прибули до України. А Шева ще й був помічений на київському вокзалі в зірковій компанії.

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