Челсі не оформлюватиме трансфер Фелікса з Атлетіка

Нападник Жоау Фелікс за підсумками сезону повернеться в Атлетіко після оренди в Челсі.

Про це повідомив президент Атлетіко Енріке Серезо.

Таке рішення прийняв новий головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно. Він не розраховує на 23-річного португальця.

🚨🔵 João Félix will NOT stay at Chelsea next season. Pochettino has decided, João returns to Atléti.



“We have been informed that Poch does not count with João Félix for Chelsea. He will return here, we’ll see… we’ve nothing planned”, Atlético president Cerezo has announced. pic.twitter.com/81i7fYauWG