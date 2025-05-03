Динамо назвало стартовий склад на матч УПЛ проти Інгульця

Тренерські штаби Інгульця та Динамо Київ визначилися зі стартовими складами на матч 27 туру УПЛ.

Про це повідомляє пресслужба елітного дивізіону чемпіонату України.

Склади команд:

Інгулець: Жилкін, Дихтярук, Жовтенко, Катрич, Бенедюк, Лосенко, Гаджук, Сад, Могильний, Фарасеєнко, Пушкарьов

Динамо: Нещерет, Дубінчак, Попов, Біловар, Тимчик, Михайленко, Шапаренко, Буяльський, Кабаєв, Волошин, Ванат

Поєдинок між Динамо та Інгульцем відбудеться у суботу, 3 квітня, в Олександрії на стадіоні Ніка. Початок матчу – о 15:30 за київським часом.

Динамо лідирує в турнірній таблиці УПЛ за чотири тури до фінішу з 64 очками в активі. Інгулець іде на передостанньому, 15 місці, відстаючи від зони перехідних матчів на 3 бали.