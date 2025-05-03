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Затверджено час початку фіналу Кубку Англії

Володимир Максименко — 3 травня 2025, 14:21
Затверджено час початку фіналу Кубку Англії
Getty Images

Футбольна асоціація нарешті оголосила час початку фінального матчу Кубку Англії між Крістал Пелес та Манчестер Сіті.

Про це повідомила пресслужба Манчестер Сіті.

Так, вирішальний поєдинок турніру відбудеться 17 травня о 18:30 за київським часом.

Цікаво, що довгий час організація не могла вирішити, коли розпочинати матч через конкурс відбору пісні на Євробачення. Окрім цього, вболівальники також незадоволені підняттям мінімальної ціни на матч на 30 фунтів порівняно з минулим роком.

Нагадаємо, у півфіналі Манчестер Сіті здолав Ноттінгем Форест 2:0, а Крістал Пелес розгромив Астон Віллу – 3:0.

Раніше Жузеп Гвардіола розповів, чи допоможе перемога в турнірі врятувати "містянам" провальний сезон.

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