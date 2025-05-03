Затверджено час початку фіналу Кубку Англії

Футбольна асоціація нарешті оголосила час початку фінального матчу Кубку Англії між Крістал Пелес та Манчестер Сіті.

Про це повідомила пресслужба Манчестер Сіті.

Так, вирішальний поєдинок турніру відбудеться 17 травня о 18:30 за київським часом.

🚨 𝗙𝗜𝗫𝗧𝗨𝗥𝗘 𝗖𝗢𝗡𝗙𝗜𝗥𝗠𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡 🚨



🆚 Crystal Palace

🏆 #FACup final

🏟️ Wembley Stadium

📆 Saturday 17th May

⏰ 16:30 (UK) pic.twitter.com/tBoMrjPDCp — Manchester City (@ManCity) May 3, 2025

Цікаво, що довгий час організація не могла вирішити, коли розпочинати матч через конкурс відбору пісні на Євробачення. Окрім цього, вболівальники також незадоволені підняттям мінімальної ціни на матч на 30 фунтів порівняно з минулим роком.

Нагадаємо, у півфіналі Манчестер Сіті здолав Ноттінгем Форест 2:0, а Крістал Пелес розгромив Астон Віллу – 3:0.

Раніше Жузеп Гвардіола розповів, чи допоможе перемога в турнірі врятувати "містянам" провальний сезон.