Не всі прогресують однаково, – тренер Нюрнберга висловився про трансфер Степанова

Головний тренер Нюрнберга Мірослав Клозе висловився про підписання Артема Степанова з Баєра на правах річної оренди.

Думку легендарного ексфутболіста наводить Kicker.

"Звісно, цей виконавець нам подобався. У відпустці взимку я говорив з людиною, яка працює в Баєрі. Ми багато говорили про Артема, і він порекомендував його. Але наші скаути вже тоді мали його на радарі.



Після цього я дивився ігри за його участю, а потім ми побачились, щоб показати наш спільний шлях, яким ми його бачимо. Вказати йому на сильні та слабкі сторони, де він може спрогресувати", – розповів Клозе.