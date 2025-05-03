Не всі прогресують однаково, – тренер Нюрнберга висловився про трансфер Степанова
Головний тренер Нюрнберга Мірослав Клозе висловився про підписання Артема Степанова з Баєра на правах річної оренди.
Думку легендарного ексфутболіста наводить Kicker.
"Звісно, цей виконавець нам подобався. У відпустці взимку я говорив з людиною, яка працює в Баєрі. Ми багато говорили про Артема, і він порекомендував його. Але наші скаути вже тоді мали його на радарі.
Після цього я дивився ігри за його участю, а потім ми побачились, щоб показати наш спільний шлях, яким ми його бачимо. Вказати йому на сильні та слабкі сторони, де він може спрогресувати", – розповів Клозе.
Окрім того, фахівець навів приклад Рафи Лубаха, який став лідером Нюрнберга.
"Ми сподіваємося, що він піде цим шляхом, як і багато інших, хто прийшов з молодіжних команд. Але не всі однакові. Не всі прогресують з однаковою швидкістю. Але ми всі вважаємо, що він фантастичний гравець", – резюмував Клозе.
Українець у поточному сезоні взяв участь у двох матчах за першу команду Баєра, сумарно провівши на полі 18 хвилин. Трансферна вартість українця оцінюється у 350 тисяч євро.
У складі молодіжної команди "фармацевтів" форвард зіграв 26 матчів, в яких забив 22 голи та віддав три результативні передачі.
Раніше цей трансфер прокоментував директор Баєра Сімон Рольфес.