Пересунько – про матч із Японією: Не сказав би, що є хвилювання

Український хокеїст Олександр Пересунько прокоментував перебіг матчу 5 туру чемпіонату світу в Дивізіоні 1А проти Японії після другого періоду, за підсумками якого України програє 1:3.

Спортсмена цитує Суспільне Спорт.

"Я б не сказав, що є хвилювання. Просто треба реалізовувати свої моменти та і все, забивати своє. Я не розумію питання, не розумію нічого. Нам треба просто закинути дві шайби, щоб зрівняти рахунок. Ні про що не думаємо, концентруємося на своїй грі. Будемо виходити та робити все можливе", – заявив хокеїст.

Для виходу в елітний дивізіон збірній Україні необхідно перемагати японців, які посідають п'яте, передостаннє місце. За чотири матчі суперник набрав чотири очки.

Після першого періоду хід матчу коментував Олексій Янішевський.