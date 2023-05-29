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Почеттіно - новий головний тренер Челсі

Челсі отримав нового головного тренера
Сьогодні 15:11 175 0
Почеттіно - новий головний тренер Челсі
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Челсі, #Маурісіо Почеттіно

Джерело - chelseafc.com.

Челсі оголосив про призначення Маурісіо Почеттіно на пост головного тренера команди.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

Аргентинський фахівець підписав дворічний контракт з можливістю продовження ще на рік. Угода набере чинності з 1 липня 2023 року.

Інші деталі контракту не розголошуються.

У штаб Маурісіо увійдуть Хесус Перес, Мігель Дагостіно, Тоні Хіменес та Себастьяно Почеттіно.

Раніше повідомлялося, що Почеттіно визначився із пріоритетним трансфером у Челсі.

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