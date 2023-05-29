Почеттіно - новий головний тренер Челсі

Челсі отримав нового головного тренера

Челсі оголосив про призначення Маурісіо Почеттіно на пост головного тренера команди.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

Аргентинський фахівець підписав дворічний контракт з можливістю продовження ще на рік. Угода набере чинності з 1 липня 2023 року.

Інші деталі контракту не розголошуються.

У штаб Маурісіо увійдуть Хесус Перес, Мігель Дагостіно, Тоні Хіменес та Себастьяно Почеттіно.

Раніше повідомлялося, що Почеттіно визначився із пріоритетним трансфером у Челсі.

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