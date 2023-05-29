Почеттіно - новий головний тренер Челсі

Джерело - chelseafc.com.
Челсі оголосив про призначення Маурісіо Почеттіно на пост головного тренера команди.
Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.
Аргентинський фахівець підписав дворічний контракт з можливістю продовження ще на рік. Угода набере чинності з 1 липня 2023 року.
Інші деталі контракту не розголошуються.
У штаб Маурісіо увійдуть Хесус Перес, Мігель Дагостіно, Тоні Хіменес та Себастьяно Почеттіно.
Раніше повідомлялося, що Почеттіно визначився із пріоритетним трансфером у Челсі.
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