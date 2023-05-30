Головне
30 травня на Ролан Гаррос зіграють три українки: Калініна, Цуренко та Байндль
23.05.2023 00:02 789
Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати
Сьогодні 09:05 18653
Два клуби Серії А відновили інтерес до Довбика
Вчора 22:11 584
Світоліна зіграє з маловідомою австралійкою в другому колі Ролан Гаррос
Вчора 21:37 1133 3
Світоліна впевнено розібралася з Тревізан на старті Ролан Гаррос
Вчора 18:09 1117 2
Динамо розгромило Верес, Чорноморець програв Руху: результати матчів 29 туру УПЛ
Вчора 16:56 3202
Русин замінить Яремчука у збірній України
Вчора 16:11 1252
Почеттіно - новий головний тренер Челсі
Вчора 15:11 729
Стала відома умова, за якої Шахтар потрапить до 2-го кошика при жеребкуванні Ліги чемпіонів
Вчора 14:52 2413
Ястремська поступилась Векич на старті Ролан Гаррос
Вчора 14:10 720
Прямі трансляції

Поттер може очолити клуб АПЛ

Грем Поттер може знову працювати у Лондоні
Сьогодні 10:13 237 0
Поттер може очолити клуб АПЛ
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Крістал Пелес, #Грем Поттер

Джерело - sport.ua.

Крістал Пелес розглядає кандидатуру англійця Грема Поттера на посаду головного тренера команди.

Про це повідомляє Footmercato.

Невдалий етап тренерської кар'єри 48-річного уродженця Соліхала у Челсі не завдав сильної шкоди його репутації. Він, як і раніше, залишається у фаворі та в авторитеті в Англійській Прем'єр-лізі.

Сезон-2022/2023 в АПЛ Крістал Пелес завершив на 11-му місці. У березні цього року команда звільнила Патріка Вієйра і до закінчення сезону обов'язки головного тренера виконував Рой Годжсон.

Нагадаємо, Грем Поттер очолював лондонський Челсі з 9 вересня 2022 року по 2 квітня цього року.

Нагадаємо, що Ніцца цікавиться екстренером Челсі.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Рейтинг ATP: Крутих - перша ракетка України Рейтинг ATP: Крутих - перша ракетка України 55060
Динамо розгромило Верес, Чорноморець програв Руху: результати матчів 29 туру УПЛ Динамо розгромило Верес, Чорноморець програв Руху: результати матчів 29 туру УПЛ 3202
Хей назвав умову реваншу Ломаченко - Хейні Хей назвав умову реваншу Ломаченко - Хейні 13397
Олімпійська чемпіонка Добринська святкує день народження Олімпійська чемпіонка Добринська святкує день народження 2483
Рейтинг WTA: Cвітоліна повернулась у топ-200 Рейтинг WTA: Cвітоліна повернулась у топ-200 293672 3
Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати 18653
Рекомендуємо
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 14648
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 43588 2
Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули 5208
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 12312 2
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 110958
Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу 4984