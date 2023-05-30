Поттер може очолити клуб АПЛ

Грем Поттер може знову працювати у Лондоні

Крістал Пелес розглядає кандидатуру англійця Грема Поттера на посаду головного тренера команди.

Про це повідомляє Footmercato.

Невдалий етап тренерської кар'єри 48-річного уродженця Соліхала у Челсі не завдав сильної шкоди його репутації. Він, як і раніше, залишається у фаворі та в авторитеті в Англійській Прем'єр-лізі.

Сезон-2022/2023 в АПЛ Крістал Пелес завершив на 11-му місці. У березні цього року команда звільнила Патріка Вієйра і до закінчення сезону обов'язки головного тренера виконував Рой Годжсон.

Нагадаємо, Грем Поттер очолював лондонський Челсі з 9 вересня 2022 року по 2 квітня цього року.

Нагадаємо, що Ніцца цікавиться екстренером Челсі.

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