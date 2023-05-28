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Монзуль вилучила 4 гравців Дніпра-1 згідно з протоколом матчу

Сьогодні 21:40 279 0
Монзуль вилучила 4 гравців Дніпра-1 згідно з протоколом матчу
#СК Дніпро-1, #Шахтар

Джерело - Tribuna.com.

Згідно з протоколом матчу 29-го туру УПЛ Шахтар - Дніпро-1 (3:0) у гостей було 4 вилучення, а не 2, як було показано в трансляції.

Про це повідомляє УПЛ.

У Шахтаря були вилучені Єгор Назарина та Анатолій Трубін, у Дніпра-1 - Пеглов та Віталій Федорів (на лаві запасних), а також, як вказано у протоколі, Рональд Матарріта та Олексій Гуцуляк.

У компенсований до другого тайму час футболісти обох команд почали бійку, після чого головна арбітриня Катерина Монзуль показала червоні картки її учасникам.

Шахтар після цього матчу достроково став чемпіоном.

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