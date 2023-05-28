Ван Леувен: Ми виконали завдання мінімум

Головний тренер луганської Зорі Патрік ван Леувен залишився задоволеним гостьовою перемогою над Олександрією (2:0) в рамках 29-го туру УПЛ.

Про це заявив фахівець.

"Добре розпочали поєдинок, забили одразу в першому таймі два голи. Хоча ми могли реалізовувати ще більше своїх моментів. Спробували трішки змінити тактику, дали більше ініціативи супернику і через контратаку діяли самі.

У нас сьогодні була 3-я гра за 8-м днів, тому це хороший результат, адже такий календар вимотує, але гравці виступили на рівні. Я задоволений сьогоднішнім поєдинком. Виконали завдання мінімум.

Ми втратили багато пунктів у першому колі сезону, тому зараз над нами висить таке хитке положення. Також у другому колі програли "Кривбасу" та "Шахтарю". Остання гра вирішальна, і все те, що буде у наших силах ми будемо робити", - сказав ван Леувен.