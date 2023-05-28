Головне
Шахтар розгромив СК Дніпро-1 та став чемпіоном України
Сьогодні 16:57 670
Німеччина - Канада - онлайн-трансляція LIVE - фінал чемпіонату світу-2023
Сьогодні 20:16 983
Рогліч виграв Джиро д'Італія-2023
Сьогодні 20:09 61
Ферстаппен виграв Гран-прі Монако
Сьогодні 18:24 228
Масова бійка та супергол Степаненка увінчали чемпіонський сезон Шахтаря
Сьогодні 18:23 539
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці
Сьогодні 18:10 75635
Збірна Латвії сенсаційно стала бронзовим призером чемпіонату світу
Сьогодні 17:58 1403
Олександрія програла Зорі у День міста в 29 турі УПЛ
Сьогодні 17:08 342
Костюк не потиснула руку білорусці Сабаленка - трибуни Ролан Гаррос освистали українку
Сьогодні 14:31 939 1
Костюк поступилася білорусці Сабаленко на старті Ролан Гаррос
Сьогодні 13:24 501 2
Прямі трансляції

Ван Леувен: Ми виконали завдання мінімум

Наставник луганської команди про перемогу над підопічними Ротаня
Сьогодні 19:41 208 0
Ван Леувен: Ми виконали завдання мінімум
Фото: Аліна Єрофеєва
#Зоря, #Олександрія

Джерело - ФК Зоря.

Головний тренер луганської Зорі Патрік ван Леувен залишився задоволеним гостьовою перемогою над Олександрією (2:0) в рамках 29-го туру УПЛ.

Про це заявив фахівець.

"Добре розпочали поєдинок, забили одразу в першому таймі два голи. Хоча ми могли реалізовувати ще більше своїх моментів. Спробували трішки змінити тактику, дали більше ініціативи супернику і через контратаку діяли самі.

У нас сьогодні була 3-я гра за 8-м днів, тому це хороший результат, адже такий календар вимотує, але гравці виступили на рівні. Я задоволений сьогоднішнім поєдинком. Виконали завдання мінімум.

Ми втратили багато пунктів у першому колі сезону, тому зараз над нами висить таке хитке положення. Також у другому колі програли "Кривбасу" та "Шахтарю". Остання гра вирішальна, і все те, що буде у наших силах ми будемо робити", - сказав ван Леувен.

Коментарі ()
Популярне зараз
Золотий пенальті Шевченка: 20 років тому українець виграв Лігу чемпіонів для Мілана Золотий пенальті Шевченка: 20 років тому українець виграв Лігу чемпіонів для Мілана 4318
Ребров оголосив про завершення роботи в Аль-Айні Ребров оголосив про завершення роботи в Аль-Айні 1443
Збірна Німеччини сенсаційно здолала США у півфіналі ЧС-2023 Збірна Німеччини сенсаційно здолала США у півфіналі ЧС-2023 1862
Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати 17254
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці 75635
20 років тому Андрій Шевченко виграв Лігу чемпіонів 20 років тому Андрій Шевченко виграв Лігу чемпіонів 5200
Рекомендуємо
Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу 4935
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 86605 3
Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 8500
33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 46641
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 25898
Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу 35997