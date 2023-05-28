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Олександрія програла Зорі у День міста в 29 турі УПЛ

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Олександрія програла Зорі у День міста в 29 турі УПЛ
#Зоря, #Олександрія

Джерело - Чемпіон.

У матчі 29-го туру української Прем’єр-Ліги Олександрія вдома зазнала поразки від Зорі. 

Матч завершився з рахунком 2:0 на користь луганської команди. У першому таймі матчу голами відзначилися Русин та Булеца. Відзначимо, що Русин у свій актив записав ще і результативну передачу.

Здобуті три очки дозволяють Зорі продовжити боротьбу за срібні нагороди зі СК Дніпро-1, який у цьому турі програв Шахтарю.

Чемпіонат України - УПЛ
29 тур, 28 травня

Олександрія - Зоря 0:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 9 Русин, 0:2 - Булеца

Олександрія: Шевченко, Скорко (Кобзар 76), Бабогло, Логінов, Копина, Рибалка (Мустафаєв 46), Сігеєв, Мірошниченко, Ковалець, Шулянський (Матюшенко 88), Кулаков (Кожушко 67)

Зоря: Сапутін, Бутко, Імереков, Батагов, Вантух, Бражко (Сміян 90+4), Шахов, Антюх (Дришлюк 64), Булеца (Полегенько 74), Русин (Погорілий 74), Мишньов (Хахльов 64)

Попередження: Мірошніченко 57, Скорко 69

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