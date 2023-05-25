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Мілан хоче повернути Ель-Шаараві

Стефан Ель-Шаараві може повернутися у Мілан
Сьогодні 19:38 215 0
Мілан хоче повернути Ель-Шаараві
#Ель-Шаараві, #Мілан, #Рома, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Футбольні трансфери

Джерело - tribuna.com.

Мілан розглядає варіант із безплатним підписанням вінгера Роми Стефана Ель-Шаараві.

Про це повідомляє Sempre Milan.

Контракт гравця з римським клубом спливає 30 червня, і він поки не отримував пропозицій щодо його продовження.

Мілан вважає. що Стефан буде гарним дублером для Рафаеля Леау, враховуючи ймовірний відхід Анте Ребіча та Дівока Орігі в літнє трансферне вікно.

30-річний італієць вже виступав у складі Мілану з 2011 по 2015 роки.

Стефан провів 27 матчів в Серії Ацього сезону, відзначившись 6 голами та 1 асистом.

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