Мілан хоче повернути Ель-Шаараві

Стефан Ель-Шаараві може повернутися у Мілан

Мілан розглядає варіант із безплатним підписанням вінгера Роми Стефана Ель-Шаараві.

Про це повідомляє Sempre Milan.

Контракт гравця з римським клубом спливає 30 червня, і він поки не отримував пропозицій щодо його продовження.

Мілан вважає. що Стефан буде гарним дублером для Рафаеля Леау, враховуючи ймовірний відхід Анте Ребіча та Дівока Орігі в літнє трансферне вікно.

30-річний італієць вже виступав у складі Мілану з 2011 по 2015 роки.

Стефан провів 27 матчів в Серії Ацього сезону, відзначившись 6 голами та 1 асистом.