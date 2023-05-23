Захисник Барселони Кунде готовий покинути команду влітку

Французу не подобається його роль в команді

Джерело - Чемпіон.

Захисник Барселони Жюль Кунде готовий у літнє міжсезоння покинути команду.

Про це повідомляє журналіст Тоні Хуанмарті.

Француз вже повідомив керівництву клубу, що вислуховуватиме пропозиції, які йому надійдуть.

Причина такого рішення полягає у тому, що 24-річному футболісту не подобається його роль на полі – він некомфортно почуває себе на фланзі та вже розмовляв на цю тему з головним тренером Хаві.

👉🏼Kounde, ABIERTO a dejar el Barça.



El francés ha dado el OK al club para que escuche las ofertas que puedan llegar.



Jules no se siente cómodo en el lateral y ve muchas opciones de tener que seguir ahí.



En los últimos días tuvo una charla con Xavi, que ya está al corriente. pic.twitter.com/c6QfS8tZB5 — Toni Juanmartí (@tjuanmarti) May 23, 2023

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