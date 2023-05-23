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Захисник Барселони Кунде готовий покинути команду влітку

Французу не подобається його роль в команді
Сьогодні 15:19 148 0
Захисник Барселони Кунде готовий покинути команду влітку
#Барселона, #Кунде

Джерело - Чемпіон.

Захисник Барселони Жюль Кунде готовий у літнє міжсезоння покинути команду.

Про це повідомляє журналіст Тоні Хуанмарті.

Француз вже повідомив керівництву клубу, що вислуховуватиме пропозиції, які йому надійдуть.

Причина такого рішення полягає у тому, що 24-річному футболісту не подобається його роль на полі – він некомфортно почуває себе на фланзі та вже розмовляв на цю тему з головним тренером Хаві.

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