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Роналду хоче покинути Аль-Наср через інфраструктуру в Саудівській Аравії

Португалець хоче повернутися в Європу
Сьогодні 12:41 85 0
Роналду хоче покинути Аль-Наср через інфраструктуру в Саудівській Аравії

Джерело - Mundo Deportivo.

Нападник Аль-Насра Кріштіану Роналду прагне покинути Саудівську Аравію після 5 місяців перебування у команді.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

38-річний португалець розчарований рівнем спортивної інфраструктури в країні. Форвард та його оточення починають працювати над поверненням у Європу, також не виключається інший ринок.

У Роналду є контракт до літа 2025 року із зарплатою у 200 мільйонів євро за сезон (з урахуванням комерційних виплат).

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