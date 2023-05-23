Роналду хоче покинути Аль-Наср через інфраструктуру в Саудівській Аравії

Португалець хоче повернутися в Європу

Джерело - Mundo Deportivo.

Нападник Аль-Насра Кріштіану Роналду прагне покинути Саудівську Аравію після 5 місяців перебування у команді.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

38-річний португалець розчарований рівнем спортивної інфраструктури в країні. Форвард та його оточення починають працювати над поверненням у Європу, також не виключається інший ринок.

У Роналду є контракт до літа 2025 року із зарплатою у 200 мільйонів євро за сезон (з урахуванням комерційних виплат).

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