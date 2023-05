Арсенал міг би виграти АПЛ у разі підписання колишнього гравця Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду.

Про це заявив журналіст Пірс Морган.

Mock all you like, but if we’d signed Ronaldo when he left Utd, until the end of the season - as he was keen to do btw - we would have won the League. He knows how to win major trophies, and how to score goals when it really matters. https://t.co/nxRhDCONRC