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Морган: З Роналду Арсенал б виграв АПЛ

Сьогодні 20:19 107 0
Морган: З Роналду Арсенал б виграв АПЛ
Фото: Getty Images

Джерело - Чемпіон.

Арсенал міг би виграти АПЛ у разі підписання колишнього гравця Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду.

Про це заявив журналіст Пірс Морган.

"Глузуйте скільки завгодно, але якби ми підписали контракт з Роналду, коли він залишив Юнайтед, до кінця сезону, як він дуже хотів зробити, ми б виграли лігу. Він знає, як вигравати великі трофеї та як забивати голи, коли це дійсно важливо", - написав Морган.

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