Джерело - Чемпіон.
Арсенал міг би виграти АПЛ у разі підписання колишнього гравця Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду.
Про це заявив журналіст Пірс Морган.
"Глузуйте скільки завгодно, але якби ми підписали контракт з Роналду, коли він залишив Юнайтед, до кінця сезону, як він дуже хотів зробити, ми б виграли лігу. Він знає, як вигравати великі трофеї та як забивати голи, коли це дійсно важливо", - написав Морган.
Mock all you like, but if we’d signed Ronaldo when he left Utd, until the end of the season - as he was keen to do btw - we would have won the League. He knows how to win major trophies, and how to score goals when it really matters. https://t.co/nxRhDCONRC— Piers Morgan (@piersmorgan) May 16, 2023
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