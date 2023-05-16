Арсенал міг би виграти АПЛ у разі підписання колишнього гравця Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду.

Про це заявив журналіст Пірс Морган.

"Глузуйте скільки завгодно, але якби ми підписали контракт з Роналду, коли він залишив Юнайтед, до кінця сезону, як він дуже хотів зробити, ми б виграли лігу. Він знає, як вигравати великі трофеї та як забивати голи, коли це дійсно важливо", - написав Морган.