Керівництво Баварії вважає Деклана Райса ідеальним опорним півзахисником для свого клубу.

Про це повідомляє Флоріан Плеттенберг.

Між босами мюнхенців та представниками гравця Вест Гема вже відбулися перемовини, і головний тренер команди Томас Тухель також був в них залучений.

Дуже ускладнює можливий трансфер Райса його ціна – 70 млн фунтів, до того ж керівництво Баварії усвідомлює, що існує конкуренція з боку Арсенала.

