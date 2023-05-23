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Баварія спілкувалася з представниками хавбека Вест Гема Райса

Дуже ускладнює можливий трансфер Райса його ціна
Сьогодні 12:21 176 0
Баварія спілкувалася з представниками хавбека Вест Гема Райса
Фото: AFP
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Баварія, #Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1, #Вест Гем, #Райс, #Футбольні трансфери

Джерело - Чемпіон.

Керівництво Баварії вважає Деклана Райса ідеальним опорним півзахисником для свого клубу.

Про це повідомляє Флоріан Плеттенберг.

Між босами мюнхенців та представниками гравця Вест Гема вже відбулися перемовини, і головний тренер команди Томас Тухель також був в них залучений.

Дуже ускладнює можливий трансфер Райса його ціна – 70 млн фунтів, до того ж керівництво Баварії усвідомлює, що існує конкуренція з боку Арсенала.

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