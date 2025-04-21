Ферстаппен – про штраф: Я не можу висловити свою думку, інакше ФІА покарає мене за правду

Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен відмовився коментувати свій штраф на Гран-прі Саудівської Аравії через побоювання отримати покарання від ФІА.

Слова 27-річного нідерландця наводить Motorsport.

Ферстаппен отримав 5-секундний штраф за інцидент на старті гонки. Макс у боротьбі з Оскаром Піастрі зрізав перший поворот, за рахунок чого він зберіг лідерство. Через те, що пілот Ред Булл не віддав позицію супернику, він був покараний та у підсумку фінішував другим.

Після гонки чотириразовий чемпіон світу дав зрозуміти, що він не погоджується з рішенням стюардів. Проте він не захотів це коментувати через можливий штраф від ФІА.

"Так, відбувся старт, пройшов 1-й поворот, і раптом – 50-те коло. Все пройшло дуже швидко. Проблема в тому, що я не можу поділитися своєю думкою про це, тому що мене знову можуть оштрафувати. Тому краще про це не говорити. Все, що я скажу або спробую сказати про це, може принести мені неприємності", – сказав Ферстаппен.

Побоювання гонщика пов'язані з оновленням Спортивного кодексу. Він передбачає суворі покарання за дії та висловлювання, які Федерація може сприйняти як неналежні.

Ферстаппен висловив своє розчарування тим фактом, що йому не дозволено висловлювати свою думку, яка може когось зачепити.

"Я знаю, що не можу тут лаятися, але водночас не можна критикувати в будь-якій формі, яка може "зашкодити" чи "загрожувати". Тут багато ліній, розумієте Тому про це краще не говорити – можна накликати на себе біду, а я не думаю, що хтось цього хоче. Я думаю, що це просто світ, в якому ми живемо. Ти не можеш повністю поділитися своєю думкою, тому що її не цінують. Або люди не можуть впоратися з повною правдою. Для мене, чесно кажучи, краще, якщо мені не потрібно говорити занадто багато. Це також економить мій час. Тому що нам і так доводиться багато чого робити".

На думку нідерландського гонщика, всі стали дуже чутливими та одразу ображаються на те, що їм кажуть.

"Чесно кажучи, все стає таким, що всі дуже чутливо ставляться до всього. І звичайно, те, що ми маємо зараз, не може бути критичним у будь-якому випадку. Тож це нормально. Чим менше розмов, тим краще для мене. Це просто пов'язано з соціальними мережами в цілому. І з тим, як влаштований світ. Я вважаю за краще не говорити. Або не дуже багато, тому що іноді твої слова можуть бути перекручені або люди інтерпретують їх по-різному. Чесно кажучи, краще не говорити занадто багато. Це те, що я намагаюся робити".

Після п'яти етапів сезону Макс Ферстаппен посідає третє місце особистого заліку, який очолив Оскар Піастрі.

Раніше стало відомо, що Макс Ферстаппен обійшов Себастьяна Феттеля та став другим в історії Формули-1 за набраними очками.