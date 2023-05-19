Сусо - автор найкращого голу тижня Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.
Півзахисника Севільї Сусо визнано автором кращого голу ігрового тижня Ліги Європи.
Іспанський хавбек зрівняв рахунок матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги Європи з Ювентусом (2:1) та перевів поєдинок до овертайму.
Друге місце в опитуванні посів м’яч нападника Ювентуса Душана Влаховича. Третім став гол хавбека Севільї Еріка Ламели.
Sensational from Suso 🥵@Heineken || #UELGOTW || #UEL pic.twitter.com/yHrXtMRQzT— UEFA Europa League (@EuropaLeague) May 19, 2023
Севілья зіграє з Ромою у фіналі Ліги Європи 31 травня у Будапешті.