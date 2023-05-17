Мане хоче залишитися у Баварії

Джерело - Чемпіон.
Нападник Баварії Садіо Мане розраховує залишитись у своїй нинішній команді наступного сезону. Агенти футболіста не планують трансфер до іншого клубу.
Про це повідомляє Фабріціо Романо.
Мане влаштовує його нинішній клуб, він має хороші стосунки з головним тренером команди Томасом Тухелем, з яким розраховує виграти титули наступного сезону.
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Раніше була інформація, що мюнхенський клуб зробить все можливе, щоб позбутися Мане влітку. Гравець не вписується в систему головного тренера команди Тухеля і має напружені стосунки з партнерами.
Цього сезону на рахунку Мане 12 голів та 6 асистів у 37 матчах.
Нагадаємо, гравці Баварії побилися після матчу з Манчестер Сіті.
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