Мане хоче залишитися у Баварії

Майбутнє гравця наразі не визначено

Джерело - Чемпіон.

Нападник Баварії Садіо Мане розраховує залишитись у своїй нинішній команді наступного сезону. Агенти футболіста не планують трансфер до іншого клубу.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Мане влаштовує його нинішній клуб, він має хороші стосунки з головним тренером команди Томасом Тухелем, з яким розраховує виграти титули наступного сезону.

Актуально: Мане може повернутися в АПЛ

Раніше була інформація, що мюнхенський клуб зробить все можливе, щоб позбутися Мане влітку. Гравець не вписується в систему головного тренера команди Тухеля і має напружені стосунки з партнерами.

Цього сезону на рахунку Мане 12 голів та 6 асистів у 37 матчах.

Нагадаємо, гравці Баварії побилися після матчу з Манчестер Сіті.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!