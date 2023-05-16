Мане може повернутися в АПЛ

Джерело - Чемпіон.
Нападник Баварії Садіо Мане, скоріш за все, у літнє трансферне вікно, покине команду.
Про це повідомив репортер Sky Флоріан Плеттенберг.
Мюнхенці хочуть продати сенегальця та очікують, що той не захоче залишатися у команді в ролі гравця запасу.
Зважаючи на його зарплатню у 20 млн євро на рік, АПЛ є найбільш реалістичним варіантом продовження кар'єри для Мане.
Цього сезону на рахунку Мане 12 голів та 6 асистів у 37 матчах.
Нагадаємо, гравці Баварії побилися після матчу з Манчестер Сіті.
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