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Мане може повернутися в АПЛ

Садіо Мане влітку може змінити клуб
Сьогодні 14:30 268 0
Мане може повернутися в АПЛ
Фото - gettyimages
#Баварія, #Футбольні трансфери, #Садіо Мане

Джерело - Чемпіон.

Нападник Баварії Садіо Мане, скоріш за все, у літнє трансферне вікно, покине команду.

Про це повідомив репортер Sky Флоріан Плеттенберг.

Мюнхенці хочуть продати сенегальця та очікують, що той не захоче залишатися у команді в ролі гравця запасу.

Зважаючи на його зарплатню у 20 млн євро на рік, АПЛ є найбільш реалістичним варіантом продовження кар'єри для Мане.

Цього сезону на рахунку Мане 12 голів та 6 асистів у 37 матчах.

Нагадаємо, гравці Баварії побилися після матчу з Манчестер Сіті.

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