Мартінеллі вибув до кінця сезону

Джерело - tribuna.com.
Вінгер Арсенала Габріел Мартінеллі через травму зв’язок гомілковостопного суглоба пропустить решту сезону.
Про це повідомляє The Athletic.
21-річний бразилець отримав ушкодження у матчі 36-го туру АПЛ проти Брайтона (0:3). Футболіст вилетів на кілька тижнів, але повинен відновитися до передсезонного збору, якщо не виникне форс-мажорів.
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Таким чином гравець пропустить завершальні матчі сезону з Ноттінгем Форест та Вулвергемптоном.
Мартінеллі забив 15 голів та зробив 6 асистів у 46 матчах сезону за Арсенал.
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