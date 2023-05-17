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Мартінеллі вибув до кінця сезону

Вінгер травмувався у матчі з Брайтоном
Сьогодні 19:13 198 0
Мартінеллі вибув до кінця сезону
#Арсенал Лондон, #Габріел Мартінеллі

Джерело - tribuna.com.

Вінгер Арсенала Габріел Мартінеллі через травму зв’язок гомілковостопного суглоба пропустить решту сезону.

Про це повідомляє The Athletic.

21-річний бразилець отримав ушкодження у матчі 36-го туру АПЛ проти Брайтона (0:3). Футболіст вилетів на кілька тижнів, але повинен відновитися до передсезонного збору, якщо не виникне форс-мажорів.

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Таким чином гравець пропустить завершальні матчі сезону з Ноттінгем Форест та Вулвергемптоном.

Мартінеллі забив 15 голів та зробив 6 асистів у 46 матчах сезону за Арсенал.

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