Парижани готові заплатити за нього понад 65 млн євро

Джерело - El Nacional.

Півзахисник Арсенала Мартін Едегор потрапив до сфери інтересів ПСЖ та Баварії.

Про це повідомляє El Nacional.

Парижани готові заплатити за нього понад 65 млн євро.

А головний тренер мюнхенців Томас Тухель вважає, що Баварія повинна заплатити лондонцям ту суму, яку за нього попросять.

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Едегор поки щасливий виступати за Арсенал. Він для себе чітко визначив, що не збирається повертатися в Реал.

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