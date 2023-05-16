Джерело - El Nacional.
Півзахисник Арсенала Мартін Едегор потрапив до сфери інтересів ПСЖ та Баварії.
Про це повідомляє El Nacional.
Парижани готові заплатити за нього понад 65 млн євро.
А головний тренер мюнхенців Томас Тухель вважає, що Баварія повинна заплатити лондонцям ту суму, яку за нього попросять.
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Едегор поки щасливий виступати за Арсенал. Він для себе чітко визначив, що не збирається повертатися в Реал.
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