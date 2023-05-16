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Мартінес влітку перейде у Барселону

Іньїго Мартінес стане гравцем Барселони
Сьогодні 09:29 267 0
Мартінес влітку перейде у Барселону
Фото - gettyimages
#Атлетік, #Барселона, #Футбольні трансфери, #Ла-Ліга, #Іньїго Мартінес

Джерело - Чемпіон.

Захисник Атлетіка Іньїго Мартінес влітку перейде у Барселону.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Гравець та клуб погодили перехід на правах вільного агента в липні. Медогляд уже завершено, а підписання контракту заплановано на найближчий час. У Барселони є всі документи, необхідні для оформлення трансферу.

Контракт між Мартінесом та Барселоною буде розрахований до кінця сезону 2024/25.

Цього сезону Іньїго провів 15 матчів за Атлетік у Ла-Лізі.

Нагадаємо, Барселона вперше з сезону 2018/19 виграла Ла-Лігу.

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