Тоттенгем може запросити головного тренера Брентфорда Франка

Джерело - Чемпіон.
Тоттенгем виявляє інтерес до головного тренера Брентфорда Томаса Франка.
Про це повідомляє TalkSport.
Президент "шпор" Деніел Леві є шанувальником кандидатури данського фахівця.
Іншими претендентами на посаду раніше були Юліан Нагельсманн та Хабі Алонсо. З німцем перемовини зараз призупинені.
BREAKING: Brentford are bracing themselves for interest from Tottenham in boss Thomas Frank.— talkSPORT (@talkSPORT) May 15, 2023
Spurs chairman Daniel Levy is believed to be an admirer of Dane Frank.
- talkSPORT sources understands pic.twitter.com/1bu6FhZETW
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