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Тоттенгем може запросити головного тренера Брентфорда Франка

Леві хоче запросити данського наставника
Сьогодні 19:00 177 0
Тоттенгем може запросити головного тренера Брентфорда Франка
Фото: Getty Images
#Брентфорд, #Тоттенгем, #Томас Франк

Джерело - Чемпіон.

Тоттенгем виявляє інтерес до головного тренера Брентфорда Томаса Франка.

Про це повідомляє TalkSport.

Президент "шпор" Деніел Леві є шанувальником кандидатури данського фахівця.

Іншими претендентами на посаду раніше були Юліан Нагельсманн та Хабі Алонсо. З німцем перемовини зараз призупинені.

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