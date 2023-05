Тоттенгем може запросити головного тренера Брентфорда Франка

Тоттенгем виявляє інтерес до головного тренера Брентфорда Томаса Франка.

Про це повідомляє TalkSport.

Президент "шпор" Деніел Леві є шанувальником кандидатури данського фахівця.

Іншими претендентами на посаду раніше були Юліан Нагельсманн та Хабі Алонсо. З німцем перемовини зараз призупинені.

BREAKING: Brentford are bracing themselves for interest from Tottenham in boss Thomas Frank.



Spurs chairman Daniel Levy is believed to be an admirer of Dane Frank.



- talkSPORT sources understands pic.twitter.com/1bu6FhZETW