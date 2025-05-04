Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Він навіть усміхається: Раньєрі – про переможний гол Довбика у ворота Фіорентини

Олексій Мурзак — 4 травня 2025, 22:45
Він навіть усміхається: Раньєрі – про переможний гол Довбика у ворота Фіорентини
Артем Довбик
Getty Images

Головний тренер Роми Клаудіо Раньєрі відреагував на переможний гол українського форварда Артема Довбика у ворота Фіорентини в матчі 35-го туру італійської Серії А.

Його слова наводить Corriere dello Sport.

"Вже з десяток днів бачу, що він навіть усміхається, і ще й святкував гол – я радий. Усі його голи були важливими", – сказав Раньєрі.

Нагадаємо, на останній хвилині доданого до першого тайму часу 27-річний нападник ударом в падінні головою успішно замкнув скидку від Ельдора Шомуродова.

Для Артема цей гол став уже 17-м у футболці Роми в усіх турнірах поточного сезону, а також першим з 29 березня, коли від його удару постраждав Лечче (1:0). На рахунку українця також чотири результативні передачі в 43 матчах "джаллороссі".

Рома Чемпіонат Італії, Серія А Фіорентина Клаудіо Раньєрі Артем Довбик

Рома

Довбик відкрив рахунок у матчі Роми з Фіорентиною – це перший гол українця за більш ніж місяць
Довбик вийде в основі Роми на матч із Фіорентиною
Відомий інсайдер заперечив інформацію про переговори Довбика з Жироною
Турецький топклуб цікавиться Довбиком
Український євровікенд: Зінченко проти Забарного, Довбик б'ється за ЛЧ

Останні новини