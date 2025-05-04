Він навіть усміхається: Раньєрі – про переможний гол Довбика у ворота Фіорентини

Головний тренер Роми Клаудіо Раньєрі відреагував на переможний гол українського форварда Артема Довбика у ворота Фіорентини в матчі 35-го туру італійської Серії А.

Його слова наводить Corriere dello Sport.

"Вже з десяток днів бачу, що він навіть усміхається, і ще й святкував гол – я радий. Усі його голи були важливими", – сказав Раньєрі.

Нагадаємо, на останній хвилині доданого до першого тайму часу 27-річний нападник ударом в падінні головою успішно замкнув скидку від Ельдора Шомуродова.

Для Артема цей гол став уже 17-м у футболці Роми в усіх турнірах поточного сезону, а також першим з 29 березня, коли від його удару постраждав Лечче (1:0). На рахунку українця також чотири результативні передачі в 43 матчах "джаллороссі".