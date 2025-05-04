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Вільямс – Трамп: коментарі гравців після 1/2 фіналу чемпіонату світу

Руслан Травкін — 4 травня 2025, 03:35
Вільямс – Трамп: коментарі гравців після 1/2 фіналу чемпіонату світу
https://x.com/WeAreWST/status/1918765514786066855/photo/2

Гравці в снукер Марк Вільямс і Джадд Трамп підбили підсумки власного поєдинку в межах 1/2 фіналу World Snooker Championship 2025.

50-річний Вільямс зумів здолати лідера світового рейтингу.

Слова спортсменів наводить BBC.

"Ближче до кінця я почав сіпатися, не буду брехати. Я мало не промахнувся чорною кулею в останньому фреймі – я відчув невелику напругу в задній частині руки.

Зазвичай я ніколи не нервую, але в мене була та перерва. Не можу повірити, що я знову у фіналі", – заявив валієць.

35-річний Трамп визнав, що суперник був кращим.

"Марк був більш стабільним гравцем протягом усього матчу, і зрештою він справді заслужив на перемогу. Немає жодних виправдань, я викладався на повну, але просто вичерпав сили", – сказав Джадд.
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У березні Вільямс святкував своє 50-річчя. За кар'єру він тричі (2000, 2003 і 2018) ставав чемпіоном світу. Усі три фінали для валлійця були дуже складними, він перемавав усі три рази з ідентичним рахунком – 18:16.

У 1999 році Марк став фіналістом, але зазнав поразки від Стівена Хендрі (11:18).

Його суперником у фіналі буде Чжао Сіньтун. Китаєць за крок до фіналу зупинив Ронні О'Саллівана

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