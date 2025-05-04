Вільямс – Трамп: коментарі гравців після 1/2 фіналу чемпіонату світу

Гравці в снукер Марк Вільямс і Джадд Трамп підбили підсумки власного поєдинку в межах 1/2 фіналу World Snooker Championship 2025.

50-річний Вільямс зумів здолати лідера світового рейтингу.

Слова спортсменів наводить BBC.

"Ближче до кінця я почав сіпатися, не буду брехати. Я мало не промахнувся чорною кулею в останньому фреймі – я відчув невелику напругу в задній частині руки. Зазвичай я ніколи не нервую, але в мене була та перерва. Не можу повірити, що я знову у фіналі", – заявив валієць.

35-річний Трамп визнав, що суперник був кращим.

" Марк був більш стабільним гравцем протягом усього матчу, і зрештою він справді заслужив на перемогу. Немає жодних виправдань, я викладався на повну, але просто вичерпав сили", – сказав Джадд.

У березні Вільямс святкував своє 50-річчя. За кар'єру він тричі (2000, 2003 і 2018) ставав чемпіоном світу. Усі три фінали для валлійця були дуже складними, він перемавав усі три рази з ідентичним рахунком – 18:16.

У 1999 році Марк став фіналістом, але зазнав поразки від Стівена Хендрі (11:18).

Його суперником у фіналі буде Чжао Сіньтун. Китаєць за крок до фіналу зупинив Ронні О'Саллівана.