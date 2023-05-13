Тоттенгем припинив переговори з Нагельсманном

Юліан Нагельсманн не очолить Тоттенгем

Джерело - Чемпіон.

Тоттенгем припинив переговори з 35-річним німецьким спеціалістом Юліаном Нагельсманном.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

"Шпори" більше не розглядають варіант призначення німця на посаду головного тренера команди.

За інформацією джерела, Нагельсманн був готовий розглядати варіант очолити Тоттенгем лише у разі призначення нового спортивного директора, який би повністю розділяв його ідеї. Такий варіант не сподобалося керівництву лондонського клубу.

Наразі Юліан перебуває без роботи, раніше він був звільнений із мюнхенської Баварії. Тоттенгем шукає нового головного тренера після звільнення спочатку Антоніо Конте, а потім і Крістіана Стелліні. До кінця сезону 2022/23 команду тренуватиме Раян Мейсон.

Раніше повідомлялося, що Тоттенгем готовий викупити Алонсо у Баєра.