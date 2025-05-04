Збереження інтриги за чемпіонство УПЛ: огляд матчу Полісся – Олександрія

4 травня Олександрія обіграла Полісся у центральному матчі 27 туру Української Прем'єр-ліги.

Підопічні Руслана Ротаня були за крок до того, аби значно погіршити свої шанси поборотися за чемпіонство з Динамо, однак інтрига у боротьбі була збережена завдяки голу Теді Цари за 12 хвлин до фінального свистка.

Огляд матчу

Чемпіонат України – УПЛ

27 тур, 4 травня

Полісся – Олександрія 1:2 (1:1)

Голи: 0:1 – 32 Калюжний, 1:1 – 45+1 Батіста, 1:2 – 78 Цара

Полісся: Кудрик – Матіч(Андрієвський, 82), Чоботенко, Сарапій – Назаренко (Йосефі, 82), Бабенко, Крушинський, Майсурадзе – Гуцуляк – Брістрич (Михайліченко, 54), Батіста (Гонсалвеш, 70)

Олександрія: Єрмаков – Мартинюк (Копина, 88), Шабанов, Кампуш, Кравченко – Калюжний – Цара, Мішньов (Ковалець, 62), Шепелєв (Смирний, 81), Козак (Беляєв, 81) – Філіппов (Булеца, 82)

Попередження: 35 – Майсурадзе, 57 – Мартинюк, 90+2 – Шабанов, 90+4 – Андрієвський

Вилучення: 52 – Майсурадзе (друга жовта картка)

Нагадаємо, раніше відбулося ще два матчі туру, в яких Колос зіграв унічию з Ворсклою, а Зоря розійшлася миром з ЛНЗ. Повну турнірну таблицю та розклади після 27 туру можна подивитися ТУТ.