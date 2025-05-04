Не ефектно, але ефективно: Альварес вдруге став абсолютним чемпіоном світу
У місті Ер-Ріяд (Саудівська Аравія) пройшов бій за звання абсолютного чемпіона світу в другій середній вазі (до 76,2 кг) між Саулем Альваресом (62-2-2, 39 КО) – Вільямом Скаллом (23-1, 9 КО).
Канело здобув впевнену перемогу.
Весь бій він пресингував опонента. Той, схоже, вийшов на бій з ціллю не програти, а вистояти всі 12 раундів. Хоча, мабуть, кілька раундів забере.
Скалл постійно вмикав "велосипед". Мексиканець і сам спочатку не форсував події, потім намагався додати, але для перемоги вистачило й цього.
Альварес уже сьомий бій поспіль проводить на ринзі всі 12 раундів – поразка від Бівола та шість перемог.
Бокс – бій за титули WBC, WBO, WBA, IBO та IBF (належав Скаллу)
Сауль Канело Альварес (Мексика) – Вільямс Скалл (Куба) UD 12 (115:113, 116:112, 119:109)
Зазначимо, що в андеркарді на ринг вийшли Мартін Баколе та Ефе Аджагба. "Африканське дербі" завершилося внічию. Також перемогу здобув колишній суперник Альвареса Хайме Мунгуя.
Раніше повідомлялося, що Сауль Альварес може провести бій з блогером Джейком Полом. Проте Канело підписав довготривалу угоду з головою управління Саудівської Аравії з розваг Туркі Аль аш-Шейхом, через що його бій з Полом скасувався.
Мексиканець прокоментував цю ситуацію, заявивши, що не б'ється з ютуберами, а віддає перевагу проводити поєдинки зі справжніми бійцями.