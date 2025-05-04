Не ефектно, але ефективно: Альварес вдруге став абсолютним чемпіоном світу

У місті Ер-Ріяд (Саудівська Аравія) пройшов бій за звання абсолютного чемпіона світу в другій середній вазі (до 76,2 кг) між Саулем Альваресом (62-2-2, 39 КО) – Вільямом Скаллом (23-1, 9 КО).

Канело здобув впевнену перемогу.

Весь бій він пресингував опонента. Той, схоже, вийшов на бій з ціллю не програти, а вистояти всі 12 раундів. Хоча, мабуть, кілька раундів забере.

Скалл постійно вмикав "велосипед". Мексиканець і сам спочатку не форсував події, потім намагався додати, але для перемоги вистачило й цього.

Альварес уже сьомий бій поспіль проводить на ринзі всі 12 раундів – поразка від Бівола та шість перемог.

Бокс – бій за титули WBC, WBO, WBA, IBO та IBF (належав Скаллу)

Сауль Канело Альварес (Мексика) – Вільямс Скалл (Куба) UD 12 (115:113, 116:112, 119:109)

HE’S DONE IT!!! 🇲🇽😤



Canelo Alvarez defeats William Scull and is crowned the 𝐔𝐧𝐝𝐢𝐬𝐩𝐮𝐭𝐞𝐝 Super Middleweight Champion of the World! 👑#CaneloScull | #RiyadhSeason | Powered by @FATALFURY_PR City of Wolves | @SNKPofficial | @ringmagazine pic.twitter.com/C26CHtCDZW — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) May 4, 2025

Зазначимо, що в андеркарді на ринг вийшли Мартін Баколе та Ефе Аджагба. "Африканське дербі" завершилося внічию. Також перемогу здобув колишній суперник Альвареса Хайме Мунгуя.

Раніше повідомлялося, що Сауль Альварес може провести бій з блогером Джейком Полом. Проте Канело підписав довготривалу угоду з головою управління Саудівської Аравії з розваг Туркі Аль аш-Шейхом, через що його бій з Полом скасувався.

Мексиканець прокоментував цю ситуацію, заявивши, що не б'ється з ютуберами, а віддає перевагу проводити поєдинки зі справжніми бійцями.