Бондарев потрапив на подіум новачків та увійшов до десятки загального заліку
Український пілот академії Вільямс та команди Prema Racing Олександр Бондарев проїхав четверту, фінальну гонку, під час першого етапу італійського Формули-4 в Мізано.
16-річний киянин завдяки хорошому старту піднявся з 11-ї стартової позиції на 9, після чого зумів обійти ще одного суперника. Тривалий час Бондарев боровся за сьому сходинку, однак так і не зумів її здобути.
В підсумку Олександр фінішував восьмим, а також став другим у заліку новачків, поступившись лише колумбійцю Салім Ханні, який наразі очолює залік пілотів, що вперше виступають в італійській Ф-4.
Після цієї гонки Олександр Бондарев піднявся на 10 місце в загальному заліку чемпіонату та на 4 позицію в заліку новачків.
Напередодні українець уперше піднявся на подіум в італійській Формулі-4.
Команда Бондарева Prema Racing наразі впевнено лідирує в Кубку конструкторів італійської Ф-4, випереджаючи конкурентів на майже 100 очок.
Нагадаємо, що перший етап італійської Формули-4 проходить етап на Міжнародному Автодромі Мізано імені Марко Сімончеллі, тут же буде і завершуватися чемпіонат на Гран-прі, що відбудеться з 10 по 12 жовтня. Загалом на гонщиків чекає 7 етапів та 23 гонки, які визначать найкращих пілотів, конструкторів та новачків сезону.