Кавай: Попович показав мені, як перемагати

Зірковий форвард Кліпперс Кавай Леонард прокоментував те, що Грегг Попович не повернеться на посаду головного тренера Сан-Антоніо.

Слова 33-річного баскетболіста наводить BasketNews.

У п'ятницю, 2 травня, Сперс повідомили, що легендарний тренер остаточно залишив свою посаду біля керма команди – він перейде на повноцінну роботу у фронт-офісі "шпор".

Леонард, який грав під керівництвом Поповича протягом своїх перших семи сезонів в лізі, а в 2014 році став чемпіоном НБА та MVP Фіналу, висловив думки щодо цієї новини.

"У нього була феноменальна кар'єра. Він тренував до тих пір, поки в певному сенсі вже не міг цього робити. Це показує, наскільки він був відданий грі, наскільки він любив її, і як багато він їй віддавав. Я ціную все, що він зробив для мене. Коли я потрапив в НБА, він допоміг побудувати мій фундамент і показав мені, як перемагати. Я хочу привітати його з завершенням кар'єри. Але також бажаю йому здоров'я", – сказав Кавай.

Цими словами Леонард поділився вже після того, як він та його Кліпперс програли Денверу (101:120) у сьомому матчі серії першого раунду плейоф НБА.

Нагадаємо, що в ніч на завтра, 5 травня, завершиться ще одна серія. У Техасі в сьомій грі серії зустрінуться Х'юстон та Голден Стейт. Зірка "воїнів" Стеф Каррі розповів, за рахунок чого він збирається перемагати суперника.

Раніше стало відомо, що Деміан Ліллард успішно переніс операцію з відновлення порваного ахіллового сухожилля.