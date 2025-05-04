Баколе осоромився, але не програв у поєдинку проти Аджагби

У ніч на 4 травня в Ер-Ріяді проходить великий вечір боксу. В одному з поєдинків зійшлися Мартін Баколе (22-2-1, 16 КО) і Ефе Аджагба (20-1-1, 14 КО).

Більшість суддів присудили нічию.

Аджагба почав діяти другим номером, але конголезець окрім роботи передньою рукою нічого не продемонстрував. Такий стиль зберегли бійці і в другому раунді, хоч і діяли трішки активніше. Мартін навіть одиночними почав працювати по корпусу.

О, а це вже цікаво. Нігерієць нарешті почав "читати" опонента. Ефе за цей раунд навлучав значно більше, ніж за попередні два разом узяті.

У наступній трьохвилинці Баколе додав швидкості. Тим не менше, суперник кілька разів чудово "підловив" його.

Наступні три раунди Мартін тиснув. Нічого видатного не продемонстрував, але для суддів робота першим номером може стати важливим фактором. Ба більше – Ефе відступав, лише зрідка намагаючись зустрічати суперника.

На початку восьмого раунду (напівпусті) трибуни завелися. Комічно, що свист і оплески викликала поява Туркі-аль Шейха і його колег у рингсайді. Щоправда, це спровокувало боксерів також постаратися. Кілька цікавих розмінів провели і навіть почали займатися треш-токінгом.

Дев'ятий та десятий раунд пройшли також монотонно – Ефе влучав частіше. Немає нічого дивноuj, що боксери пройшли дистанцію навіть без нокдаунів.

Бокс

Мартін Баколе (Конго) – Ефе Аджагба (Нігерія) MD 10 (94-96, 95-95, 95-95)

Martin Bakole vs Efe Ajagba is scored a majority DRAW ⚔️



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Нагадаємо, головним боєм вечору є протистояння мексиканця Сауля Альвареса та кубинця Вільяма Скулла. На кону буде титул абсолютного чемпіона світу в другій середній вазі (до 76,2 кг)