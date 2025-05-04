Він – моя людина: власник Лідса спростував чутки про звільнення головного тренера команди

Лідс не розглядає звільнення головного тренера клубу Даніеля Фарке, який достроково вивів команду в Англійську Прем'єр-лігу сезону 2025/26 та став чемпіоном Чемпіоншипа.

Про це у коментарі The Guardian сказав власник клубу Парааг Марате.

"Я не з тих, хто відповідає лише тому, що якась жовта преса хоче щось сказати. Я не збираюся коментувати чутки та плітки.



Але сьогодні – саме той день. Я чекав завершення сезону. Я хотів здобути трофей – так само як і Даніель, як і гравці, як і весь персонал – і ми досягли цієї мети. Я поклав край усім спекуляціям. Він – моя людина", – сказав Марате.