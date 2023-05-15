Олександрія переграла Колос у 26 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Олександрія здобула перемогу над Колосом у межах 26-го туру УПЛ.
Матч завершився з рахунком 0:2 на користь гостей.
Чемпіонат України - УПЛ
26 тур, 15 травня
Колос - Олександрія 0:2 (0:2)
Голи: 0:1 - 4 Ковалець, 0:2 - 11 Логінов
Склади команд:
Колос: Волинець, Чорноморець, Новак, Чоботенко, Кравченко, Мілько, Богданов (Криворучко 83), Оріховський (Попов 66), Болбат (Мякушко 46), Ільїн (Велетень 66), Лисенко (Ісаєнко, 46)
Запас: Фесюн, Пахолюк, Зозуля, Золотов, Ємець, Гусол
Олександрія: Шевченко, Бабогло, Ковалець, Кулаков (Кобзар 76), Мірошніченко, Сігеєв, Логінов, Скорко (Шулянський 90), Копина, Михайленко (Кожушко 67), Мустафаєв (Матюшенко 76)
Запас: Горох, Савченко, Чубатий, Ващенко, Гунічев, Бондаренко, Єрмаков
Попередження: Чоботенко 26, Мірошніченко 39, Михайленко 57, Богданов, Попов 69, Ковалець 75, Копина 82
Напередодні Дніпро-1 переграв Минай.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!