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Олександрія переграла Колос у 26 турі УПЛ

Матч завершився з рахунком 0:2
Сьогодні 16:57 117 0
Олександрія переграла Колос у 26 турі УПЛ
#Колос, #Олександрія, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Олександрія здобула перемогу над Колосом у межах 26-го туру УПЛ.

Матч завершився з рахунком 0:2 на користь гостей.

Чемпіонат України - УПЛ
26 тур, 15 травня

Колос - Олександрія 0:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 4 Ковалець, 0:2 - 11 Логінов

Склади команд:

Колос: Волинець, Чорноморець, Новак, Чоботенко, Кравченко, Мілько, Богданов (Криворучко 83), Оріховський (Попов 66), Болбат (Мякушко 46), Ільїн (Велетень 66), Лисенко (Ісаєнко, 46)

Запас: Фесюн, Пахолюк, Зозуля, Золотов, Ємець, Гусол

Олександрія: Шевченко, Бабогло, Ковалець, Кулаков (Кобзар 76), Мірошніченко, Сігеєв, Логінов, Скорко (Шулянський 90), Копина, Михайленко (Кожушко 67), Мустафаєв (Матюшенко 76)

Запас: Горох, Савченко, Чубатий, Ващенко, Гунічев, Бондаренко, Єрмаков

Попередження: Чоботенко 26, Мірошніченко 39, Михайленко 57, Богданов, Попов 69, Ковалець 75, Копина 82

Напередодні Дніпро-1 переграв Минай.

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