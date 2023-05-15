Головне
Дніпро-1 переграв Минай у 26 турі УПЛ
Сьогодні 14:52 358
Довбик забив 23-й гол у сезоні
Сьогодні 15:13 216
Калініна переграла Кіз на шляху у чвертьфінал турніру WTA у Римі
Сьогодні 14:21 300
Дитятьєв покинув Львів
Сьогодні 13:37 385
18-річна українська гімнастка змінила спортивне громадянство
Сьогодні 13:25 1152 1
Артета: Думати про чемпіонство вже неможливо
Сьогодні 10:10 519
Вегас переграв Едмонтон і вийшов у фінал конференції
Сьогодні 09:25 288
Бостон розгромив Філадельфію у сьомому матчі та вийшов у фінал конференції
Сьогодні 08:50 313
Барселона вперше з сезону 2018/19 виграла Ла-Лігу
Сьогодні 08:37 302
Костюк та Русе поступились у другому колі турніру WTA у Римі
Сьогодні 08:24 304
Прямі трансляції

Дніпро-1 переграв Минай у 26 турі УПЛ

Мінімальна перемога СК Дніпро-1
Сьогодні 14:52 358 0
Дніпро-1 переграв Минай у 26 турі УПЛ
#Минай, #СК Дніпро-1, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

У матчі 26-го туру УПЛ Минай вдома поступився Дніпро-1.

Матч завершився з рахунком 1:0. Єдиний гол у матчі забив Артем Довбик.

Чемпіонат України - УПЛ

26 тур, 15 травня

Минай - СК Дніпро-1 0:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 79 Довбик

Минай:  13.Бандура (кап), 8. Булева, 5.Кравчук, 23.Немчанінов, 33.Гончар (2.Дмитрук, 72), 44.Вітенчук (26.Коломоєць,87), 32.Петько (76.Шишка,82),  78.Рогозинський (10.Байдал, 87), 22.Твердохліб, 77.Вишневський, 4.Чуєв (7.Гечев,82)

Запасні: 94.Паньків, 35.Кемків,  20.Голуб,  21.Паламар, 3.Трубочкін.

Дніпро-1: 1.Рибак, 42.Пасіч (44.Матарріта,81), 5.Сарапій, 39.Сваток (кап), 3.Адамюк, 10. Пеглоу, 18.Бабенко, 23.Бланко, (22.Рубчинський,63) 8.Піхальонок (25.Когут,81), 34.Танчик (11.Підлепенець.63, 27.Хайнер,73), 7.Довбик.

Запасні: 93.Валеф, 12.Кінарейкін, 26.Каплієнко, 99.Гомес, 14.Федорів,  24.Лучкевич, 31.Танковський,

Попередження: Гончар, 41 Петько, 46 – Бланко, 31, Рибак, 90+1

Раніше Ворскла перемогла Львів, а Зоря розгромила Металіст.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці 20463
Збірна США знищила Угорщину, Канада перемогла Словенію: результати матчів ЧС-2023 Збірна США знищила Угорщину, Канада перемогла Словенію: результати матчів ЧС-2023 3651
Чехія - Казахстан - онлайн-трансляція LIVE - Чемпіонат світу-2023 Чехія - Казахстан - онлайн-трансляція LIVE - Чемпіонат світу-2023 1548
Франція - Данія - онлайн-трансляція LIVE - Чемпіонат світу-2023 Франція - Данія - онлайн-трансляція LIVE - Чемпіонат світу-2023 1525
Швеція - Австрія - онлайн-трансляція LIVE - Чемпіонат світу-2023 Швеція - Австрія - онлайн-трансляція LIVE - Чемпіонат світу-2023 1434
Барселона виграла дербі та достроково стала чемпіоном Іспанії: результати матчів 34 туру Ла-Ліги Барселона виграла дербі та достроково стала чемпіоном Іспанії: результати матчів 34 туру Ла-Ліги 1715
Рекомендуємо
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 207610
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 20294 1
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 35655 1
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 148751 7
Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 15298 3
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 18223