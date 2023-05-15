Дніпро-1 переграв Минай у 26 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.
У матчі 26-го туру УПЛ Минай вдома поступився Дніпро-1.
Матч завершився з рахунком 1:0. Єдиний гол у матчі забив Артем Довбик.
Чемпіонат України - УПЛ
26 тур, 15 травня
Минай - СК Дніпро-1 0:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 79 Довбик
Минай: 13.Бандура (кап), 8. Булева, 5.Кравчук, 23.Немчанінов, 33.Гончар (2.Дмитрук, 72), 44.Вітенчук (26.Коломоєць,87), 32.Петько (76.Шишка,82), 78.Рогозинський (10.Байдал, 87), 22.Твердохліб, 77.Вишневський, 4.Чуєв (7.Гечев,82)
Запасні: 94.Паньків, 35.Кемків, 20.Голуб, 21.Паламар, 3.Трубочкін.
Дніпро-1: 1.Рибак, 42.Пасіч (44.Матарріта,81), 5.Сарапій, 39.Сваток (кап), 3.Адамюк, 10. Пеглоу, 18.Бабенко, 23.Бланко, (22.Рубчинський,63) 8.Піхальонок (25.Когут,81), 34.Танчик (11.Підлепенець.63, 27.Хайнер,73), 7.Довбик.
Запасні: 93.Валеф, 12.Кінарейкін, 26.Каплієнко, 99.Гомес, 14.Федорів, 24.Лучкевич, 31.Танковський,
Попередження: Гончар, 41 Петько, 46 – Бланко, 31, Рибак, 90+1
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