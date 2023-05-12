Моєс: Вест Гем має невелику перевагу над АЗ

Джерело - uefa.com.
Вест Гем здобув невелику перевагу перед матчем-відповіддю півфіналу Ліги конференцій з АЗ Алкмар.
Про це розповів головний тренер англійського клубу Девід Моєс.
"Ми маємо невелику перевагу, але не більше.
Дуже рівна гра. Якби ми програли, я б не сказав, що ми вийшли з боротьби.
Я радий, що ми попереду, це дуже важливо", - сказав Моєс.
Нагадаємо, Вест Гем здобув вольову перемогу над АЗ.
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