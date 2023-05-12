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Моєс: Вест Гем має невелику перевагу над АЗ

Девід Моєс прокоментував перемогу над АЗ
Сьогодні 09:41 118 0
Моєс: Вест Гем має невелику перевагу над АЗ
Фото - gettyimages
#АЗ Алкмар, #Вест Гем, #Моєс

Джерело - uefa.com.

Вест Гем здобув невелику перевагу перед матчем-відповіддю півфіналу Ліги конференцій з АЗ Алкмар.

Про це розповів головний тренер англійського клубу Девід Моєс.

"Ми маємо невелику перевагу, але не більше.

Дуже рівна гра. Якби ми програли, я б не сказав, що ми вийшли з боротьби.

Я радий, що ми попереду, це дуже важливо", - сказав Моєс.

Нагадаємо,  Вест Гем здобув вольову перемогу над АЗ.

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