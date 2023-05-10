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Джеко: В Інтера є все необхідне для перемоги над Міланом

Джеко прокоментував матч проти Мілана
Сьогодні 13:43 219 0
Джеко: В Інтера є все необхідне для перемоги над Міланом
Фото - gettyimages
#Інтер, #Едін Джеко

Джерело - uefa.com.

Інтер повинний виграти протистояння проти Мілана у півфіналі Ліги чемпіонів.

Про це розповів форвард Едін Джеко.

"Що я відчуваю? Нічого особливого, я спокійний. На нас чекає два видовищні матчі. Італія та Мілан мають пишатися тим, що у півфіналі Ліги чемпіонів зійшлися клуби з одного міста. На кін поставлено дуже багато, зіграти у фіналі у Стамбулі – приголомшлива перспектива.

Кожен дербі має щось спільне. Хіба що в Манчестері було трохи інакше, в Італії все емоційніше. Рома проти Лаціо, Мілан проти Інтера - це вкрай важливі матчі. Публіка їх обговорює і до, і після. Італійські уболівальники вважають, що перемогти в дербі важливіше, ніж у будь-якому іншому матчі чемпіонату, особливо це стосується Риму, та й Мілана теж.

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Такі матчі відрізняються від інших, у них немає явних фаворитів. Зовсім не має значення, хто зараз сильніший, дербі – це як плей-офф із одного матчу. Команди віддають боротьбі усі сили. Думаю, все це ми й відчуємо у майбутніх іграх.

Звичайно, Мілан - сильний клуб, який заслужив на право грати у півфіналі. Думаю, на нас чекають два емоційні матчі, в яких обидва клуби викладуться на повну, щоб вийти у фінал. Ми знаємо Мілан, він знає нас. Тож ми не зможемо їх здивувати, а вони не застануть зненацька нас. Ми сильні, і ми маємо все необхідне для перемоги. Потрібно зіграти на максимумі. Сан-Сіро – це завжди свято. Вірю, що він додасть нам сил для виходу у фінал, особливо у матчі-відповіді", — сказав Джеко.

Матч Мілан - Інтер розпочнеться о 22:00.

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