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Сампдорія вилетіла з Серії А

Команда грала в еліті Італії 11 років поспіль
Сьогодні 09:12 290 0
Сампдорія вилетіла з Серії А
#Сампдорія, #Чемпіонат Італії, Серія А

Джерело - Чемпіон.

Сампдорія достроково вилетіла з найвищого італійського дивізіону.

У матчі 34-го туру Серії А генуезці зазнали виїзної поразки з рахунком 0:2 від Удінезе та втратили всі шанси зберегти прописку в еліті.

Наразі у Сампдорії 17 очок. Команда вже не зможе піднятися на 17-е місце, яке дозволяє залишитися в чемпіонаті наступного сезону, оскільки в 4 матчах, що залишилися, сумарно максимум зможе набрати тільки 29 очок, а у 17-ї Верони вже 30 балів.

Востаннє Сампдорія вилітала в Серію Б в сезоні-2010/2011, але вже за рік повернулася до найвищого дивізіону.

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