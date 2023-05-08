Барселона має намір отримати за Рафінью 80 млн

Джерело - Чемпіон.
Барселона має намір продати вінгера Рафінью Діаса в літнє трансферне вікно.
Про це повідомляє Sport.es.
Клуб оцінює 26-річного бразильця у 80 мільйонів євро.
🚨 Barcelona have set the price of Raphinha at €80M! 💰🇧🇷— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) May 8, 2023
The Brazilian could return to the Premier League this summer, with Newcastle and Chelsea interested.
(Source: @sport) pic.twitter.com/c2AUNFo0CF
Повідомлялося, що агент Рафіньї отримав офіційні пропозиції від трьох англійських клубів.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!