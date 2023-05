Барселона має намір отримати за Рафінью 80 млн

Барселона має намір продати вінгера Рафінью Діаса в літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє Sport.es.

Клуб оцінює 26-річного бразильця у 80 мільйонів євро.

🚨 Barcelona have set the price of Raphinha at €80M! 💰🇧🇷



The Brazilian could return to the Premier League this summer, with Newcastle and Chelsea interested.



(Source: @sport) pic.twitter.com/c2AUNFo0CF