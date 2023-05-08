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Барселона має намір отримати за Рафінью 80 млн

Каталонці хочуть продати бразильського вінгера
Сьогодні 22:59 138 0
Барселона має намір отримати за Рафінью 80 млн
Фото: AFP
#Барселона, #Рафінья

Джерело - Чемпіон.

Барселона має намір продати вінгера Рафінью Діаса в літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє Sport.es.

Клуб оцінює 26-річного бразильця у 80 мільйонів євро.

Повідомлялося, що агент Рафіньї отримав офіційні пропозиції від трьох англійських клубів.

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