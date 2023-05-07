Кремінь та Карпати не виявили сильнішого: результати матчів Першої ліги

Джерело - Чемпіон.

У 5-му турі української Першої ліги відбулося три матчі.

Чемпіонат України - Перша ліга

Група вибування

5 тур, 7 травня

ФСК Маріуполь - Чернігів-ШВСМ 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 25 Зенченко, 1:1 - 73 Биковський

Буковина - СК Полтава 2:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 5 Костенко (пен), 0:2 - 13 Горжуй, 1:2 - 56 Сергійчук, 2:2 - 62 Пець

Чемпіонська група

Кремінь - Карпати 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 39 Матвєєв, 1:1 - 86 Тарануха

Сьогодні, 7 травня, у Першій лізі відбудеться ще один матч:

Чемпіонська група

16:00. Металург - Полісся