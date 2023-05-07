Кремінь та Карпати не виявили сильнішого: результати матчів Першої ліги

Джерело - Чемпіон.
У 5-му турі української Першої ліги відбулося три матчі.
Чемпіонат України - Перша ліга
Група вибування
5 тур, 7 травня
ФСК Маріуполь - Чернігів-ШВСМ 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 25 Зенченко, 1:1 - 73 Биковський
Буковина - СК Полтава 2:2 (0:2)
Голи: 0:1 - 5 Костенко (пен), 0:2 - 13 Горжуй, 1:2 - 56 Сергійчук, 2:2 - 62 Пець
Чемпіонська група
Кремінь - Карпати 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 39 Матвєєв, 1:1 - 86 Тарануха
Сьогодні, 7 травня, у Першій лізі відбудеться ще один матч:
Чемпіонська група
16:00. Металург - Полісся